Армія Ізраїлю атакувала виробництво стратегічної зброї "Хезболли" у Лівані
Ізраїльська армія вдарила по об'єктах інфраструктури у Лівані, що використовувалися бойовиками руху "Хезболла" для виробництва стратегічної зброї. Також ізраїльтяни ліквідували терористів, що готували теракт у Секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Зазначається, що військові атакували інфраструктуру в районі Бекаа у Лівані. Терористи "Хезболла" використовували її для виробництва і зберігання стратегічної зброї.
Крім того, у четвер, 13 березня, ізраїльська армія виявила кілька терористів, що діяли біля ізраїльських військ у центральній частині Сектора Гази і намагалися закласти вибухові пристрої в землю.
"Літак ЦАХАЛу завдав удару по терористах", - йдеться у повідомленні.
Перемир'я між Ізраїлем та угрупованням "Хезболла"
Минулого року ізраїльська армія ліквідувала практично всіх лідерів ліванського угруповання "Хезболла". Наприкінці вересня військові Ізраїлю почали наземну військову операцію проти бойовиків на півдні Лівану.
27 листопада між Ізраїлем та "Хезболлою" офіційно запрацювало перемир'я. Згідно з укладеною раніше угодою, ізраїльтяни впродовж 60 днів виводять свої війська з Лівану, а регулярна армія країни бере під контроль територію на півдні країни, щоб бойовики не повернулися в ці райони.
Однак де-факто перемир'я неодноразово порушувалося через дії "Хезболли" та запобіжні заходи ЦАХАЛ.
У лютому Ізраїль анонсував виведення своїх військ з півдня Лівану, але збереже їхню присутність на п'яти стратегічних позиціях.
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