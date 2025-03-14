Армія Ізраїлю атакувала виробництво стратегічної зброї "Хезболли" у Лівані

Ізраїльська армія вдарила по об'єктах інфраструктури у Лівані, що використовувалися бойовиками руху "Хезболла" для виробництва стратегічної зброї. Також ізраїльтяни ліквідували терористів, що готували теракт у Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).