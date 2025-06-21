Ізраїль атакував інфраструктуру "Хезболли" в Лівані: подробиці

Війна Ізраїлю з "Хезболлою"

Восени 2023 року після нападу ХАМАС на Ізраїль, ліванське угруповання "Хезболла" приєдналося до конфлікту, здійснюючи ракетні та дронові атаки по території країни. У відповідь, у вересні 2024 року, Ізраїль розпочав наземну операцію проти бойовиків на південному кордоні Лівану, намагаючись знищити їхню військову інфраструктуру.

Внаслідок операції було ліквідовано ключових командирів "Хезболли", зокрема й давнього лідера Хасана Насраллу. Згодом сторони досягли тимчасової домовленості про припинення вогню. Згідно з нею, Ізраїль мав вивести війська з південного Лівану протягом двох місяців, а контроль над прикордонною зоною мала взяти на себе ліванська армія.

Однак попри домовленості, бойові дії періодично поновлюються.

Так, минулого місяця Армія оборони Ізраїлю вдарила ракетами по військових об'єктах ліванського угруповання "Хезболла" у Лівані.

Крім того, вчора, 20 червня, ізраїльські війська завдали ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану, де зберігалися ракетні установки та склади зброї.

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