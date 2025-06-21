Израиль атаковал инфраструктуру "Хезболлы" в Ливане: подробности

Война Израиля с "Хезболлой"

Осенью 2023 года после нападения ХАМАС на Израиль, ливанская группировка "Хезболла" присоединилась к конфликту, осуществляя ракетные и беспилотные атаки по территории страны. В ответ, в сентябре 2024 года, Израиль начал наземную операцию против боевиков на южной границе Ливана, пытаясь уничтожить их военную инфраструктуру.

В результате операции были ликвидированы ключевые командиры "Хезболлы", в том числе и давний лидер Хасан Насраллу. Впоследствии стороны достигли временной договоренности о прекращении огня. Согласно ей, Израиль должен был вывести войска из южного Ливана в течение двух месяцев, а контроль над пограничной зоной должна была взять на себя ливанская армия.

Однако несмотря на договоренности, боевые действия периодически возобновляются.

Так, в прошлом месяце Армия обороны Израиля ударила ракетами по военным объектам ливанской группировки "Хезболла" в Ливане.

Кроме того, вчера, 20 июня, израильские войска нанесли удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана, где хранились ракетные установки и склады оружия.

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