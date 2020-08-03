Израильские истребители атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа

В ночь на понедельник, 3 августа, армия обороны Израиля нанесла удар по подземным объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа. Удары произвели в ответ на запуск по израильской территории ракеты.

Об этом в Twitter сообщает Армия обороны Израиля.

"В ответ на ракету, которая была выпущена по Израилю из Газы ранее этим вечером, наши истребители и самолеты только что поразили подземные террористические объекты ХАМАС в Газе", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 августа военизированные формирования, находящиеся на территории сектора Газа, выпустили ракету в сторону территории Израиля; ее перехватила система противовоздушной обороны "Железный щит".

Также РБК-Украина писало, что Израиль атаковал военные объекты на территории Сирии в ответ на обстрел Голанских высот.

Кроме того, Израиль обстрелял объекты военизированного формирования ХАМАС на территории сектора Газа; Израиль обвинил ХАМАС в запуске трех ракет в сторону израильской территории.