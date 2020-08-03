Ізраїльські винищувачі атакували об'єкти ХАМАС у секторы Газа

У ніч на понеділок, 3 серпня, армія оборони Ізраїлю завдала удару по підземних об'єктах бойовиків ХАМАС у секторі Газа. Удари виробили у відповідь на запуск ракети по ізраїльській території.

Про це в Twitter повідомляє Армія оборони Ізраїлю.

"У відповідь на ракету, яка була випущена по Ізраїлю з Гази раніше цим увечері, наші винищувачі і літаки тільки що вразили підземні терористичні об'єкти ХАМАСУ в Газі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 серпня воєнізовані формування, які перебувають на території сектора Газа випустили ракету в бік території Ізраїлю; її перехопила система протиповітряної оборони "Залізний щит".

Також РБК-Україна писало, що Ізраїль атакував військові об'єкти на території Сирії у відповідь на обстріл Голанських висот.

Крім того, Ізраїль обстріляв об'єкти воєнізованого формування ХАМАС на території сектора Газа; Ізраїль звинуватив ХАМАС у запуску трьох ракет у бік ізраїльської території.