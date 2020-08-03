ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Израильские истребители атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа

Израиль, Понедельник 03 августа 2020 05:18
Израильские истребители атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа
Фото: израильская военная авиация (flickr.com/idfonline)
Автор: РБК-Украина

Авиаудары нанесли в ответ на ракету из сектора Газа

В ночь на понедельник, 3 августа, армия обороны Израиля нанесла удар по подземным объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа. Удары произвели в ответ на запуск по израильской территории ракеты.

Об этом в Twitter сообщает Армия обороны Израиля.

"В ответ на ракету, которая была выпущена по Израилю из Газы ранее этим вечером, наши истребители и самолеты только что поразили подземные террористические объекты ХАМАС в Газе", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 августа военизированные формирования, находящиеся на территории сектора Газа, выпустили ракету в сторону территории Израиля; ее перехватила система противовоздушной обороны "Железный щит".

Также РБК-Украина писало, что Израиль атаковал военные объекты на территории Сирии в ответ на обстрел Голанских высот.

Кроме того, Израиль обстрелял объекты военизированного формирования ХАМАС на территории сектора Газа; Израиль обвинил ХАМАС в запуске трех ракет в сторону израильской территории.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ХАМАСИзраильПалестина
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь