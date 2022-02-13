Израильские авиакомпании увеличивают число рейсов из Украины. Для возвращения граждан

В субботу, 12 февраля, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел заседание правительства по поводу ситуации вокруг Украины. После заседания правительство призвало израильтян немедленно покинуть территорию Украины, поскольку окно для эвакуации может закрыться в среду, 16 февраля.

Израильские авиакомпании Arkia, El Al и Israir заявили об увеличении количества рейсов из Киева, чтобы израильтяне могли вернуться домой. Arkia назначила два дополнительных рейса из Киева на понедельник и один дополнительный рейс из Одессы на вторник. Билет стоит от 200 до 350 долларов.

Кроме того, министр обороны Израиля Бени Ганц поручил военным готовиться к сценарию, при котором понадобится их помощь для эвакуации израильтян из Украины.

Сколько израильтян находится в Украине

Сейчас в посольстве Израиля в Украине зарегистрировались около 4500 граждан. Однако, по оценкам Министерства иностранных дел Израиля, всего в Украине могут находиться около 15 тысяч израильтян.