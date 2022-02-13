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Ізраїльські авіакомпанії збільшують кількість рейсів з України. Для повернення громадян

Автор: Дмитро Левицький

Ізраїль через загрозу нового вторгнення російських військ в Україну активізував повернення своїх громадян додому. Ізраїльські авіакомпанії збільшують кількість авіарейсів з Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.co.il та Times of Israel.

У суботу, 12 лютого, прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет провів засідання уряду з приводу ситуації довкола України. Після засідання уряд закликав ізраїльтян негайно залишити територію України, оскільки вікно для евакуації може закритися у середу, 16 лютого.

Ізраїльські авіакомпанії Arkia, El Al та Israir заявили про збільшення кількості рейсів з Києва, щоб ізраїльтяни могли повернутися додому. Arkia призначила два додаткові рейси з Києва на понеділок та один додатковий рейс з Одеси на вівторок. Квиток коштує від 200 до 350 доларів.

Крім того, міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц доручив військових готуватися до сценарію, за якого знадобиться їх допомога для евакуації ізраїльтян з України.

Скільки ізраїльтян перебуває в Україні

Наразі у посольстві Ізраїля в Україні зареєструвалися близько 4500 громадян. Однак, за оцінками Міністерства закордонних справ Ізраїлю, загалом в Україні можуть перебувати близько 15 тисяч ізраїльтян.

Нагадаємо, у п'ятницю Ізраїль повідомив, що вивозить сім'ї дипломатів і рекомендує громадянам відмовитися від поїздок в Україну.

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