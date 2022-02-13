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Израильские авиакомпании увеличивают число рейсов из Украины. Для возвращения граждан

Новина українською →
Израиль, Воскресенье 13 февраля 2022 10:32
Израильские авиакомпании увеличивают число рейсов из Украины. Для возвращения граждан Фото: Израиль активизирует вывоз граждан из Украины (flickr.com/185116347@N05)
Автор: Дмитрий Левицкий

Израиль из-за угрозы нового вторжения российских войск в Украину активизировал возвращение своих граждан домой. Израильские авиакомпании увеличивают количество авиарейсов из Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.co.il и Times of Israel.

В субботу, 12 февраля, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел заседание правительства по поводу ситуации вокруг Украины. После заседания правительство призвало израильтян немедленно покинуть территорию Украины, поскольку окно для эвакуации может закрыться в среду, 16 февраля.

Израильские авиакомпании Arkia, El Al и Israir заявили об увеличении количества рейсов из Киева, чтобы израильтяне могли вернуться домой. Arkia назначила два дополнительных рейса из Киева на понедельник и один дополнительный рейс из Одессы на вторник. Билет стоит от 200 до 350 долларов.

Кроме того, министр обороны Израиля Бени Ганц поручил военным готовиться к сценарию, при котором понадобится их помощь для эвакуации израильтян из Украины.

Сколько израильтян находится в Украине

Сейчас в посольстве Израиля в Украине зарегистрировались около 4500 граждан. Однако, по оценкам Министерства иностранных дел Израиля, всего в Украине могут находиться около 15 тысяч израильтян.

Напомним, в пятницу Израиль сообщил, что вывозит семьи дипломатов и рекомендует гражданам отказаться от поездок в Украину.

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