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Иран пригрозил Израилю из-за обстрелов в Сирии

Новости » Политика     12.02.2020 - 20:01
Иран пригрозил Израилю из-за обстрелов в Сирии
Фото: флаг Ирана (Sean Gallup/Getty Images)

Иран обвиняет израильских военных в обстрелах ополченцев, поддерживаемых Тегераном

Иран пригрозил решительными действиями Израилю из-за обстрелов ополченцев в Сирии, поддерживаемых Тегераном. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Ирана, ответные меры могут быть предприняты в случае, если Израиль предпримет действия, нарушающие интересы Тегерана в Сирии.

"Иран даст сокрушительный ответ на любую агрессию или неразумные действия этого режима (Израиля - ред.) против интересов нашей страны в Сирии и регионе", - сообщили в МИД.

Напомним, 6 февраля Израильские военные истребители нанесли ракетный удар в районе Голанских высот, где базируются ополченцы, поддерживаемые Ираном. Также были нанесены удары в окрестностях Дамаска, Дара, Эль-Кунейтра и Риф-Дамаск. В результате обстрелов погибли как минимум 23 человека.

Ранее РБК-Украина писало, что США и Турция обсуждают ответ на атаки сил президента Башара Асада и российского контингента против мирных поселений и международных наблюдателей в Идлибе (Сирия). Посол США Джеймс Джеффри уже отбыл в Анкару, "чтобы согласовать шаги в ответ".

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