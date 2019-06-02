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Израильская армия показала видео удара по Сирии

Новости » Происшествия    02.06.2019 - 12:39
Израильская армия показала видео удара по Сирии
Иллюстративное фото (facebook.com/idfonline)

Армия обороны Израиля опубликовала видео удара по сирийским позициям

Армия обороны Израиля показала видео ответного ракетного удара по Сирии. Соответствующая запись опубликована в Twitter израильской армии.

В подписи к видео говорится, что вчера вечером из Сирии были выпущены две ракеты, одна из которых приземлилась на израильской территории. В ответ ЦАХАЛ нанес удар по нескольким позициям сирийских правительственных сил. На записи, в частности, видно, как ракета приближается к сирийским позициям, позже более крупным планам показан взрыв. Сколько именно ракет израильская армия выпустила в сторону Сирии, не уточняется

 

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ответного удара по территориям к юго-западу от Дамаска погибли трое сирийских военных. В Израиле отметили, что нанесли удар в ответ на выпущенные с территории Сирии ракеты, которые вчера разорвались на Голанских высотах.

По уточненным данным, ЦАХАЛ поразил две артиллерийские батареи и одну зенитно-ракетную батарею С-75 в Сирии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что Израиль намерен и далее защищать себя всеми доступными средствами, и пригрозил Дамаску дальнейшими ударами в ответ на агрессию.

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