Израильская армия показала видео удара по Сирии

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Армия обороны Израиля опубликовала видео удара по сирийским позициям

Армия обороны Израиля показала видео ответного ракетного удара по Сирии. Соответствующая запись опубликована в Twitter израильской армии.

В подписи к видео говорится, что вчера вечером из Сирии были выпущены две ракеты, одна из которых приземлилась на израильской территории. В ответ ЦАХАЛ нанес удар по нескольким позициям сирийских правительственных сил. На записи, в частности, видно, как ракета приближается к сирийским позициям, позже более крупным планам показан взрыв. Сколько именно ракет израильская армия выпустила в сторону Сирии, не уточняется

Last night, 2 rockets were launched from Syria to Israel, 1 landing within Israeli territory. In response, we struck a number of Syrian Armed Forces military targets. pic.twitter.com/xzk5Crsa5q — Israel Defense Forces (@IDF) June 2, 2019

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ответного удара по территориям к юго-западу от Дамаска погибли трое сирийских военных. В Израиле отметили, что нанесли удар в ответ на выпущенные с территории Сирии ракеты, которые вчера разорвались на Голанских высотах.

По уточненным данным, ЦАХАЛ поразил две артиллерийские батареи и одну зенитно-ракетную батарею С-75 в Сирии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что Израиль намерен и далее защищать себя всеми доступными средствами, и пригрозил Дамаску дальнейшими ударами в ответ на агрессию.