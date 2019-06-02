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Ізраїльська армія показала відео удару по Сирії

Новини » Надзвичайні події    02.06.2019 - 12:39
Ізраїльська армія показала відео удару по Сирії
Ілюстративне фото (facebook.com/idfonline)

Армія оборони Ізраїлю опублікувала відео удару по сирійських позиціях

Армія оборони Ізраїлю показала відео ракетного удару по Сирії. Відповідний запис опубліковано в Twitter ізраїльської армії.

У підписі до відео йдеться, що вчора ввечері з Сирії були випущені дві ракети, одна з яких приземлилася на ізраїльській території. У відповідь ЦАХАЛ завдав удару по декількох позиціях сирійських урядових сил. На записі, зокрема, видно, як ракета наближається до сирійських позицій, пізніше більш великим планам показано вибух. Скільки саме ракет ізраїльська армія випустила в бік Сирії, не уточнюється

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті удару по територіям на північний захід від Дамаска загинули троє сирійських військових. В Ізраїлі відзначили, що завдали удару у відповідь на випущені з території Сирії ракети, які вчора розірвалися на Голанських висотах.

За уточненими даними, ЦАХАЛ вразив дві артилерійські батареї і одну зенітно-ракетну батарею С-75 в Сирії. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зазначив, що Ізраїль має намір і далі захищати себе всіма доступними засобами, і пригрозив Дамаску подальшими ударами у відповідь на агресію.

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