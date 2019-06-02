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Нетаньяху пригрозил Сирии новыми ударами в ответ на обстрелы

Новости » Политика    02.06.2019 - 09:39
Нетаньяху пригрозил Сирии новыми ударами в ответ на обстрелы
Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Нетаньяху пообещал с "большой силой" реагировать на агрессию

Израильская армия продолжит наносить удары по территории Сирии, если Дамаск не прекратит ракетные обстрелы Голанских высот. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на своей странице в Facebook.

Нетаньяху отметил, что накануне провел совещание по вопросам безопасности после ракетных обстрелов Голанских высот и дал указание Армии обороны Израиля принять решительные меры.

"Мы не готовы терпеть огонь по нашей территории и с большой силой реагируем на любую агрессию против нас. Это последовательная политика, которую я провожу, и мы продолжим делать это для безопасности Израиля", - отметил Нетаньяху.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ответного удара по территориям к юго-западу от Дамаска погибли трое сирийских военных. В Израиле отметили, что нанесли удар в ответ на выпущенные с территории Сирии ракеты, которые вчера разорвались на Голанских высотах.

По уточненным данным, ЦАХАЛ поразил две артиллерийские батареи и одну зенитно-ракетную батарею С-75 в Сирии.

Отметим, ранее Нетаньяху заявлял, что Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие.

 

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