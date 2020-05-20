В Израиле из-за жары вспыхнули лесные пожары

В Израиле вспыхнули лесные пожары. Эксперты сообщают, что это произошло в следствии высокой температуры и низкого уровня влажности воздуха.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Как сообщил эксперт из метеорологической службы Нахум Малик, в некоторых районах влажность составляет не более 10%, что является причиной возникновения большинства пожаров. Такая погодная ситуация в стране, предположительно, продлится до пятницы.

Власти Израиля советуют эвакуироваться жителям северных районов страны, так как огонь подходит вплотную к жилым домам. В окрестностях Иерусалима по этой причине накануне уже проведена эвакуация жителей поселения Гева-Биньямин.

Как отмечается, правительство отменило правило на ношение защитной маски из-за жары. Кроме того, накануне аномальная жара привела к максимальному уровню потребления электроэнергии, это вызвало сбои в подаче электричества.

Напомним, раньше сообщалось, что в Польше загорелся Бебжанский национальный парк, который является крупнейшим в стране. В Министерстве охраны окружающей среды заявили, что пожар, скорее всего, вызвали фермеры, которые незаконно сжигали траву. Он охватил около 6 тыс. гектаров болотистых лугов и лесов.