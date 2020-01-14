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В Израиле заявили, что украинские националисты ответственны за убийства во время Холокоста

Новости » Политика     14.01.2020 - 11:03
В Израиле заявили, что украинские националисты ответственны за убийства во время Холокоста
Фото: флаг Израиля (minagro.gov.ua)

МИД Израиля выступило с осуждением чествования идеологов Украинского национального движения

Министерство иностранных дел Израиля выступило с осуждением чествования идеологов Украинского национального движения, которые, по их утверждению, ответственны за убийство евреев во время Холокоста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Израиля.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что сохранение памяти о Холокосте и борьба с антисемитизмом не является внутренним делом какой-либо страны.

"Лица, ответственные за убийство евреев во время Холокоста и в погромах, а также антисемитские идеологи Украинского национального движения в последнее время стали предметом публичного чествования в Украине. В ответ на это и на огласку в украинской прессе Израильское министерство иностранных дел выражает осуждение этих явлений", - говорится в заявлении.

Напомним, 1 января в Киеве состоялось традиционное факельное шествие, посвященное дню рождения главы ОУН УПА Степана Бандеры, в котором приняли участие около двух тысяч человек. Участники шествия развернули сине-желтый и красно-черный флаги.

Отметим, 2 января посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий и посол Израиля в Украине Джоэль Лион выразили обеспокоенность из-за того, что Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые "нужно раз и навсегда осудить".

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