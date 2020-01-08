В МИД Украины вызвали посла Польши

Фото: Бартош Цихоцкий (polskieradio.pl)

Посол был вызван из-за соместного заявления с послом Израиля

В Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как сообщается, посол был вызван из-за соместного заявления с послом Израиля относительно проведения факельного шествия в Украине, приуроченного ко дню рождения Степана Бандеры.

"8 января 2020 года в МИД Украины был приглашен Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий. Во время беседы и в контексте обсуждения факта совместного заявления послов Республики Польша и Государства Израиль от 2 января внимание польского посла было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии о внутренних вопросах украинской политики", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время беседы также было отмечено, что в ходе контактов на высшем уровне руководства Украины и Польши договорились о развитии диалога по историческим вопросам на экспертном уровне, что потребует дополнительных усилий, в том числе дипломатических, в направлении обеспечения конструктивного сотрудничества специалистов в области исторической памяти.

Кроме того, была достигнута договоренность о конкретных шагах в этом направлении.

Отметим, 2 января посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий и посол Израиля в Украине Джоэль Лион выразили обеспокоенность из-за того, что Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые "нужно раз и навсегда осудить".

Напомним, 1 января в Киеве состоялось традиционное факельное шествие, посвященное дню рождения главы ОУН УПА Степана Бандеры, в котором приняли участие около двух тысяч человек. Участники шествия развернули сине-желтый и красно-черный флаги.