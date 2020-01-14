В Ізраїлі заявили, що українські націоналісти відповідальні за вбивства під час Голокосту

Фото: прапор Ізраїлю (minagro.gov.ua)

МЗС Ізраїлю виступив з засудженням вшанування ідеологів Українського національного руху

Міністерство закордонних справ Ізраїлю виступило із засудженням вшанування ідеологів Українського національного руху, які, за їх твердженням, відповідальні за вбивство євреїв під час Голокосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Ізраїлю.

У зовнішньополітичному відомстві також зазначили, що збереження пам'яті про Голокост та боротьба з антисемітизмом не є внутрішньою справою будь-якої країни.

"Особи, відповідальні за вбивство євреїв під час Голокосту і в погромах, а також антисемітські ідеологи Українського національного руху в останній час стали предметом публічного вшанування в Україні. У відповідь на це і на розголос в українській пресі Ізраїльське міністерство закордонних справ висловлює осуд цих явищ", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 1 січня в Києві відбулася традиційна смолоскипна хода, присвячена дня народження голови ОУН УПА Степана Бандери, в якому взяли участь близько двох тисяч осіб. Учасники ходи розгорнули синьо-жовтий та червоно-чорний прапори.

Зазначимо, 2 січня посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький і посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон висловили стурбованість чере те, що Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація досі відзначають історичні події та їх фігури, які "потрібно раз і назавжди засудити".