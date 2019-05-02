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В Израиле заявили о ракетном обстреле из сектора Газа


Запуск ракет был ответом на обстрел изарильскими ракетами

В Армии обороны Израиля заявили, что из территории сектора Газа по Израилю было запущено 2 ракеты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля в Twitter.

В военном ведомстве заявили, что утром в четверг, 2 мая, в региональных советах Шаар-ха-Негев и Сдот-Негев сработали сигналы воздушной тревоги.

"Семьи на юге Израиля проснулись от звуков сирен воздушной тревоги после того, как две ракеты были запущены из сектора Газа по Израилю", - заявили в Армии обороны Израиля.

В то же время в Палестине заявили, что запуск ракет был ответными мерами на обстрел нескольких объектов ХАМАС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Израиль нанес ответные авиаудары по целям ХАМАС. В Армии обороны Израиля заявили, что запуск ракет по территории сектора Газа был ответными мерами на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой, осуществленный ранее с территории сектора Газа в сторону Израиля.

Напомним, 25 марта 2019 из сектора Газа впервые за 5 лет обстреляли центральную часть Израиля. В результате ракетного обстрела в Израиле пострадали шестеро человек.

Отметим, что ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применила истребители для атаки 15 объектов палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа.

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