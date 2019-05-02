ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Израиль нанес ответные авиаудары по целям ХАМАС

Новости » Происшествия    02.05.2019 - 06:39
Израиль нанес ответные авиаудары по целям ХАМАС
Иллюстративное фото: авиаудар (twitter.com/IDFSpokesperson)

Авиаудары были сделаны в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью

Израильские военные нанесли авиаудары по целям движения ХАМАС на территории Сектора Газа. Об этом говорится в Twitter пресс-службы Армии обороны Израиля.

Сообщается, что авиаудары были сделаны в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой.

"В ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой, осуществленный ранее с территории сектора Газа в сторону Израиля, наши ВВС недавно нанесли удары по нескольким террористическим целям ХАМАС в секторе Газа", - отмечено в заявлении.

Напомним, 25 марта 2019 из сектора Газа впервые за 5 лет обстреляли центральную часть Израиля. В результате ракетного обстрела в Израиле пострадали шестеро человек.

РБК-Украина писало, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применила истребители для атаки 15 объектов палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа.

Ранее сообщалось, что за неделю палестинское движением ХАМАС выпустило десятки ракет по израильским гражданским лицам. 

Трамп обнародует мирный план для Ближнего Востока Израиль нанес авиаудар по сектору Газа
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины ИзраильСектор Газа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь