В Ізраїлі заявили про ракетний обстріл з сектора Газа

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що з території сектора Газа по Ізраїлю було запущено 2 ракети. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю в Twitter.

У військовому відомстві заявили, що вранці у четвер, 2 травня, в регіональних радах Шаар ха-Негев і Сдот-Негев спрацювали сигнали повітряної тривоги.

"Сім'ї на півдні Ізраїлю прокинулися від звуків сирен повітряної тривоги після того, як дві ракети були запущені з сектора Газа по Ізраїлю", - заявили в Армії оборони Ізраїлю.

У той же час у Палестині заявили, що запуск ракет був заходами у відповідь на обстріл декількох об'єктів ХАМАС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Ізраїль завдав у відповідь авіаудари по цілям ХАМАС. В Армії оборони Ізраїлю заявили, що запуск ракет по території сектора Газа був заходами у відповідь на запуск повітряних куль із запальною сумішшю і вибухівкою, здійснений раніше з території сектора Газа в бік Ізраїлю.

Нагадаємо, 25 березня 2019 з сектора Газа вперше за 5 років обстріляли центральну частину Ізраїлю. В результаті ракетного обстрілу в Ізраїлі постраждали шестеро осіб.

Зазначимо, що раніше армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) застосувала винищувачі для атаки 15 об'єктів палестинського руху ХАМАС на півночі сектора Газа.