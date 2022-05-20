В Израиле зафиксирован первый случай подозрения на оспу обезьян

Минздрав Израиля сообщил, что в больнице "Ихилов" находится пациент с симптомами, позволяющими предположить, что он болен оспой обезьян. Если диагноз подтвердится, это первым случаем заболевания оспой обезьян в Израиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.il .

30-летний мужчина недавно вернулся домой из поездки в одну из стран Западной Европы. Его состояние оценивается врачами как легкое. На сегодняшний день случаи выявления этого заболевания регистрировались в Великобритании, Испании, Бельгии, Франции, Швеции, Италии, Австралии, Канаде и в других странах.

Возбудитель оспы обезьян – вирус, относящийся к семейству поксвирусов. Впервые был выделен в 1958 году от больных обезьян. По своей структуре и свойствам схож с вирусом оспы человека.