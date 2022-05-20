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В Израиле зафиксирован первый случай подозрения на оспу обезьян

Клиника "Ихилов" (Фото: medglobal.in.ua)
Автор: Константин Широкун

Минздрав Израиля сообщил, что в больнице "Ихилов" находится пациент с симптомами, позволяющими предположить, что он болен оспой обезьян. Если диагноз подтвердится, это первым случаем заболевания оспой обезьян в Израиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.il.

30-летний мужчина недавно вернулся домой из поездки в одну из стран Западной Европы. Его состояние оценивается врачами как легкое. На сегодняшний день случаи выявления этого заболевания регистрировались в Великобритании, Испании, Бельгии, Франции, Швеции, Италии, Австралии, Канаде и в других странах.

Возбудитель оспы обезьян – вирус, относящийся к семейству поксвирусов. Впервые был выделен в 1958 году от больных обезьян. По своей структуре и свойствам схож с вирусом оспы человека.

Ранее мы писали о том, как проявляется обезьянья оспа и в чем опасность. Завкафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская рассказала об особенностях протекания болезни.

Напомним, последние несколько дней в странах Европы фиксируют вспышку оспы обезьян. Случаи заболевания выявили в Великобритании, Испании, Франции, Швеции и Португалии.

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Оспа обезьянИзраиль