В Ізраїлі зафіксовано перший випадок підозри на віспу мавп

МОЗ Ізраїлю повідомило, що в лікарні "Іхілов" знаходиться пацієнт з симптомами, що дозволяють припустити, що він хворий віспою мавп. Якщо діагноз підтвердиться, це першим випадком захворювання віспою мавп в Ізраїлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.il.