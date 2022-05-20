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В Ізраїлі зафіксовано перший випадок підозри на віспу мавп

Клініка "Іхілов" (Фото: medglobal.in.ua)
Автор: Константин Широкун

МОЗ Ізраїлю повідомило, що в лікарні "Іхілов" знаходиться пацієнт з симптомами, що дозволяють припустити, що він хворий віспою мавп. Якщо діагноз підтвердиться, це першим випадком захворювання віспою мавп в Ізраїлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.il.

30-річний чоловік нещодавно повернувся додому з поїздки в одну з країн Західної Європи. Його стан оцінюється лікарями як легке. На сьогодні випадки виявлення цього захворювання реєструвалися у Великобританії, Іспанії, Бельгії, Франції, Швеції, Італії, Австралії, Канаді та в інших країнах.

Збудник віспи мавп - вірус, що належить до сімейства поксвірусів. Вперше був виділений в 1958 році від хворих мавп. За своєю структурою і властивостями схожий з вірусом віспи людини.

Раніше ми писали про те, як проявляється Мавпяча віспа і в чому небезпека. Завкафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця Ольга Голубовська розповіла про особливості протікання хвороби.

Нагадаємо, останні кілька днів у країнах Європи фіксують спалах віспи мавп. Випадки захворювання виявили у Великобританії, Іспанії, Франція, Швеції та Португалії.

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Віспа мавпІзраїль