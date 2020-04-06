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В Ізраїлі вводять карантин по всій країні

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 21:55
В Ізраїлі вводять карантин по всій країні
Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)

З 7 квітня 16:00 вводяться нові обмеження для жителів Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про введення карантину на всій території країни через коронавірус. Про це повідомляє Times of Israel.

За його словами, з 16:00 вівторка вводяться нові обмеження. Так, громадянам заборонено покидати свої будинки у зв'язку з Песахом, який випадає на 8-15 квітня.

Крім того, він повідомив, що Ізраїль може почати скасовувати деякі обмеження після Великодня і свята Мімуна.

Нетаньяху також додав, що Ізраїль має намір проводити 10 тисяч тестів в день, при цьому повідомивши, що країна вже тестує більше, ніж де-небудь ще, на душу населення.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю Гілад Ердан заявляв про намір поступово закривати ізраїльські міста на карантин для протидії поширенню коронавірусу.

Крім того, в Ізраїлі заборонили громадянам виходити з будинку через коронавірус. Заборона на вихід з будинку без поважної причини буде діяти протягом тижня і може бути продовжений.

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