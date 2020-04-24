В Израиле утвердили второй этап смягчения карантина

Правительство Израиля утвердило дальнейшее смягчение карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Israel Info.

Решение кабинета министров вступит в силу в полночь 26 апреля.

Сообщается, что правительство разрешает открытие магазинов, находящихся за пределами крытых торговых центров, а также парикмахерских и салонов красоты.

"Настоящим разрешается торговля навынос в ресторанах, работа парикмахерских и салонов красоты, открытие магазинов за исключением тех, что расположены в крытых торговых центрах. Работа предприятий будет регулироваться в соответствии с действующими положениями в целях сохранения здоровья граждан", - говорится в сообщении.

Одновременно с "послаблениями" для бизнеса ужесточается политика штрафов за отсутствие маски. Правительство приказало полиции штрафовать за выход из дома без маски без предупреждения. Маску обязаны носить и дети, начиная с семи лет.

Напомним, с 19 апреля в Израиле начали постепенное ослабление карантина, которое произойдет в два этапа.

Кроме того, ранее министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан заявлял о намерении постепенно закрывать израильские города на карантин.