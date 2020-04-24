В Ізраїлі затвердили другий етап пом'якшення карантину

Уряд Ізраїлю затвердив подальше пом'якшення карантинних заходів, введених через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Israel Info.

Рішення кабінету міністрів набуде чинності опівночі 26 квітня.

Повідомляється, що уряд дозволяє відкриття магазинів, що знаходяться за межами критих торгових центрів, а також перукарень та салонів краси.

"Справжнім дозволяється торгівля винос у ресторанах, робота перукарень та салонів краси, відкриття магазинів за винятком тих, що розташовані в критих торгових центрах. Робота підприємств буде регулюватися відповідно до діючих положеннь з метою збереження здоров'я громадян", - йдеться в повідомленні.

Одночасно з "послабленнями" для бізнесу посилюється політика штрафів за відсутність маски. Уряд наказало поліції штрафувати за вихід з будинку без маски без попередження. Маску зобов'язані носити і діти, починаючи з семи років.

Нагадаємо, з 19 квітня в Ізраїлі почали поступове ослаблення карантину, яке відбудеться у два етапи.

Крім того, раніше міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю Гілад Ердан заявляв про намір поступово закривати ізраїльські міста на карантин.