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В Израиле тысячи демонстрантов требуют отставки Нетаньяху

Новости » В мире     01.12.2019 - 09:46
В Израиле тысячи демонстрантов требуют отставки Нетаньяху
Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Нетаньяху обвиняют в коррупции

В субботу, 30 ноября, несколько тысяч человек вышли в Тель-Авиве на демонстрацию с требованием отставки премьер'ер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Демонстранты размахивали национальными флагами и несли плакаты, на которых главу правительства Израиля было названо "коррумпированным".

Акция протеста прошла под лозунгом "Подай в отставку, Израиль является более важным". СМИ сообщают, что в акции протесте приняло участие около пяти тысяч человек.

Напомним, 21 ноября генеральная прокуроратура Израиля выдвинула обвинения в коррупции против Нетаньяху. В отношении главы правительства расследуют три отдельные дела, в рамках которых ему вменяют такие противоправные действия, как мошенничество, злоупотребление доверием и взяточничество.

Так, по первому делу его обвиняют в получении дорогих подарков от богатых людей в обмен на поддержку. Следователи считают, что Нетаньяху и его жена получили таких подарков на сумму около одного миллиона шекелей.

По второму делу израильскому премьер-министра обвиняют в сговоре с владельцем критической к его политсиле газеты Yedioth Ahronoth Арноном Мозесом. Следствие считает, что в обмен на обещание Нетаньяху навредить конкурирующему изданию, Yedioth Ahronoth обещала печатать материалы о Нетаньяху в позитивной тональности.

Третье дело против Нетаньяху считается самым серьезной. Его подозревают в том, что он шел на уступки владельцу контрольного пакета акций телекоммуникационной компании Bezeq Шаулю Еловичу в обмен на положительное освещение информации о нем на новостном сайте Walla, который принадлежит Еловичу.

Нетаньяху отрицает свою причастность к коррупции и отказывается подать в отставку. Он считает эти обвинения "попыткой переворота". Законодательство Израиля не требует отставки главы правительства, если он не приговорен.

Также РБК-Украина писало, что 26 ноября по территории Израиля с Сектора газа запустили две ракеты. Одну из ракет удалось перехватить системой противовоздушной обороны "Железный купол".

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