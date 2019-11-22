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Нетаньяху призвали покинуть пост премьер-министра Израиля

Новости » В мире     22.11.2019 - 22:24
Нетаньяху призвали покинуть пост премьер-министра Израиля
Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Партия главного конкурента Нетаньяху Ганца выступила с призывом к премьеру уйти с должности

В Израиле призвали премьер-министра Биньямина Нетаньяху покинуть должность в связи с выдвинутыми против него официальными обвинениями генеральной прокуратуры. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в пятницу, 22 ноября, с соответствующим призывом выступила партия "Кахоль-Лаван" главного конкурента Нетаньяху Бени Ганца, которая имеет большинство в израильском парламенте.

"Наши адвокаты официально обратились к премьер-министру и генеральному прокурору, заявив, что необходимо, чтобы Нетаньяху ушел в отставку", - заявили в партии.

Согласно израильскому законодательству, Нетаньяху не обязан уходить с поста премьер-министра.

Сам Нетаньяху заявил, что не уйдет в отставку, назвав выдвинутые против него обвинения "попыткой государственного переворота". По его словам, обвинения основываются на ложных сведениях.

Напомним, 21 ноября генеральный прокурор Израиля выдвинул официальное обвинение в адрес Нетаньяху. Его обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве. Сообщается, что уголовные обвинения могут подтолкнуть Нетаньяху к отставке.

Также РБК-Украина писало, что летом в Израиле выдвинули обвинения в мошенничество против жены премьера Сары Нетаньяху. В частности, ей инкриминировали неправомерную растрату почти 100 тыс. долларов на оплату кейтеринга. По данным следствия, с сентября 2010 года по март 2013 года жена политика заказывала еду в ресторанах для резиденции премьера, хотя там работал повар, а правила распорядка запрещают заказывать еду при наличии штатного повара.

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Новости Украины НетаньяхуИзраильотставкаобвинение
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