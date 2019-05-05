В Израиле сообщили о погибшем от ракетного обстрела

За минувшие сутки израильские военные зафиксировали 430 ракет, которые были выпущены с территории сектора Газа в сторону Израиля. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Армии обороны Израиля (IDF) в Twitter.

Как сообщается, военные зафиксировали 430 запусков ракет с палестинской территории.

В издании Haaretz уточнили, что 180 ракет из сектора Газа были запущены в ночь на воскресенье, 5 мая.

Пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон сообщил в Twitter, что в результате атаки с израильской стороны погиб один человек, еще несколько человек получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ударов израильской армии по позициям ХАМАС в секторе Газа погибли по меньшей мере 9 человек. Удары были осуществлены в ответ на запуск ракет с палестинской территории в направлении Израиля.

Ранее в Армии обороны Израиля сообщили, что за день 4 мая со стороны сектора Газа было запущено около 220 ракет. Часть из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол", но некоторые достигли земли. В частности, одна из ракет упала в Сдероте рядом с детским садом.

Кроме того, утром 2 мая в израильских округах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев сработали сигналы воздушной тревоги. Позже в Армии обороны Израиля заявили, о запуске 2 ракет с территории сектора Газа в сторону Израиля.