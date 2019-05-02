ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Израиле заявили о ракетном обстреле из сектора Газа

Новости » Происшествия    02.05.2019 - 09:11
В Израиле заявили о ракетном обстреле из сектора Газа
Фото: ракетный обстрел (twitter.com/njslea)

Запуск ракет был ответом на обстрел изарильскими ракетами

В Армии обороны Израиля заявили, что из территории сектора Газа по Израилю было запущено 2 ракеты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля в Twitter.

В военном ведомстве заявили, что утром в четверг, 2 мая, в региональных советах Шаар-ха-Негев и Сдот-Негев сработали сигналы воздушной тревоги.

"Семьи на юге Израиля проснулись от звуков сирен воздушной тревоги после того, как две ракеты были запущены из сектора Газа по Израилю", - заявили в Армии обороны Израиля.

В то же время в Палестине заявили, что запуск ракет был ответными мерами на обстрел нескольких объектов ХАМАС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Израиль нанес ответные авиаудары по целям ХАМАС. В Армии обороны Израиля заявили, что запуск ракет по территории сектора Газа был ответными мерами на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой, осуществленный ранее с территории сектора Газа в сторону Израиля.

Напомним, 25 марта 2019 из сектора Газа впервые за 5 лет обстреляли центральную часть Израиля. В результате ракетного обстрела в Израиле пострадали шестеро человек.

Отметим, что ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применила истребители для атаки 15 объектов палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа.

Трамп обнародует мирный план для Ближнего Востока Израиль отправит на Луну новый космический аппарат
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Сектор ГазаИзраиль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь