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За день по Израилю из сектора Газа выпустили 220 ракет

Новости » Происшествия    04.05.2019 - 23:34
За день по Израилю из сектора Газа выпустили 220 ракет
Фото: ракетный обстрел (twitter.com/njslea)

Часть ракет были перехвачены

Из сектора Газа по Израилю за день выпустили около 220 ракет. Об этом пишет местное издание 9tv.co.il со ссылкой на пресс-службу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). 

Такие данные издание опубликовало по состоянию на 19:17. В частности. одна из ракет упала в Сдероте рядом с детским садом. Часть из них была перехвачена системой ПРО "Железный купол", но некоторые достигли земли.

"Новый сигнал воздушной тревоги в поселках, прилегающих к Газе. К этому часу по Израилю выпущено порядка 220 ракет", - говорится в сообщении. 

Как сообщают в ЦАХАЛе, к этому времени ударам с воздуха подверглись 120 объектов ХАМАСа. В последние часы уничтожен ракетный завод ХАМАСа, находящийся под землей. Обстрелян штаб хамасовского батальона Бурейдж, в котором находились и мощности по производству боевого инвентаря. В числе прочего самолеты ВВС сровняли с землей шестиэтажное здание, в котором находились офисы военной разведки и службы внутренней безопасности ХАМАСа, а также департамент по делам палестинских заключенных в Израиле.

Ранее сообщалось, что Израильские власти закрыли все переходы на границе с сектором Газа в ответ на ракетный обстрел.

Напомним, утром 2 мая в израильских округах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев сработали сигналы воздушной тревоги. Позже в Армии обороны Израиля заявили, о запуске 2 ракет с территории сектора Газа в сторону Израиля. 

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