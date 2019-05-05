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В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли девять людей

Новости » Происшествия    05.05.2019 - 05:27
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли девять людей
Иллюстративное фото: авиаудар (twitter.com/IDFSpokesperson)

Израиль наносит удары в ответ

В результате налетов с воздуха израильских сил по палестинскому сектору Газа погили по меньшей мере девять людей. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, девятой жертвой израильских атак стал арабский юноша, погибший при разрыве ракеты в лагере Бурейдж, расположенном в центральной части сектора. Ранее стало известно, что из-за ударов умерла беременная женщина и ее годовалая дочь, а также подросток.

Напомним, днем 4 мая израильские военные начали наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. 

РБК-Украина писало, что армия обороны Израиля нанесла удары по 70 объектах боевиков в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, а также уничтожил один подземный туннель, прорытый террористами "Исламского джихада". Также сообщалось, что из сектора Газа по Израилю за день выпустили около 220 ракет. 

США и ЕС уже призвали стороны прекратить обстрелы и обеспечить деэскалацию ситуации на границе. 

 

ЕС призвал прекратить ракетные обстрелы из сектора Газы в сторону Израиля Израиль закрыл переходы на границе с сектором Газа
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