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В Израиле согласовали дату выборов на случай провала по формированию Кабмина

Новости » В мире     09.12.2019 - 15:53
В Израиле согласовали дату выборов на случай провала по формированию Кабмина
Фото: Кнессет (wikipedia.org)

Досрочные выборы будут назначены если до окончания 11 декабря не будет сформировано правительство

Две крупнейшие партии Израиля "Кахоль-лаван" и "Ликуд" согласовали проведение досрочных парламентских выборов 2 марта 2020 года в случае провала по формированию правительства. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что если до истечения 11 декабря в Израиле не удастся сформировать Кабинет министров, это приведет к роспуску парламента и проведению выборов в течении 90 дней. Партии, которые имеют большинство в парламенте согласовали датой 2 марта. Для утверждения необходимо решение Кнессета.

Если это произойдет, то эти выборы станут для Израиля третьими за последний год. Ранее парламентские выборы в Израиле проводились в апреле и сентябре 2019 года.

Напомним, после выборов в сентябре право на формирование правительства получил действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Однако 21 октября он вернул мандат на формирование президенту Реувену Ривлину, не сумев договориться со своим главным конкурентом и лидером партии "Кахоль-лаван" Бенни Ганцом.

После этого мандат на формирование Кабмина был передан Ганцу, однако он также провалил переговоры с Нетаньяху относительно создания правительства. После этого в течении 21 дня была возможность у любого из 120 избранных депутатов парламента получить право на формирование Кабмина. Для этого необходимо было собрать подписи большинства.

Также РБК-Украина писало, что 21 ноября генеральный прокурор Израиля официально выдвинул обвинения Нетаньяху в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве. Несмотря на призывы покинуть пост в связи с обвинениями Нетаньяху заявил, что не будет этого делать и останется в должности до завершения расследования.

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