В Ізраїлі погодили дату виборів на випадок провалу щодо формування Кабміну

Фото: Кнесет (wikipedia.org)

Дострокові вибори будуть призначені якщо до закінчення 11 грудня не буде сформовано уряд

Дві найбільші партії Ізраїлю "Кахоль-лаван" і "Лікуд" погодили проведення дострокових парламентських виборів 2 березня 2020 року в разі провалу з формування уряду. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що якщо до закінчення 11 грудня в Ізраїлі не вдасться сформувати Кабінет міністрів, це призведе до розпуску парламенту і проведення виборів протягом 90 днів. Партії, які мають більшість у парламенті погодили датою 2 березня. Для затвердження необхідне рішення Кнесету.

Якщо це станеться, то ці вибори стануть для Ізраїлю третіми за останній рік. Раніше парламентські вибори в Ізраїлі проводилися у квітні і вересні 2019 року.

Нагадаємо, після виборів у вересні право на формування уряду отримав чинний прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху. Проте 21 жовтня він повернув мандат на формування президентові Реувену Ривліну, не зумівши домовитися зі своїм головним конкурентом і лідером партії "Кахоль-лаван" Бенні Ганцом.

Після цього мандат на формування Кабміну був переданий Ганцю, проте він також провалив переговори з Нетаньяху щодо створення уряду. Після цього протягом 21 дня була можливість у будь-якого зі 120 обраних депутатів парламенту отримати право на формування Кабміну. Для цього необхідно було зібрати підписи більшості.

Також РБК-Україна писало, що 21 листопада генеральний прокурор Ізраїлю офіційно висунув звинувачення Нетаньяху у шахрайстві, зловживанні довірою і хабарництві. Незважаючи на заклики покинути пост у зв'язку із звинуваченнями Нетаньяху заявив, що не буде цього робити і залишиться на посаді до завершення розслідування.