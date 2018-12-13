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В Израиле в результате теракта погибли два человека

Новости » Происшествия    13.12.2018 - 15:42
В Израиле в результате теракта погибли два человека
Иллюстративное фото (israelinfo.co.il)

Злоумышленник расстрелял людей на остановке автобуса

В Израиле в результате теракта 13 декабря погибли двое людей и еще один человек получил тяжелые ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Армии обороны Израиля в Twitter.

Как отмечается, стрельбу открыл палестинец. Он совершил нападение на людей на остановке автобуса.

"Палестинец открыл огонь на автобусной остановке, в результате чего погибли 2 израильтян, сильно пострадал один человек и ранения получили другие люди", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что правоохранители разыскивают террориста.

В Израиле в результате теракта погибли два человекаИздание News.IsraelInfo уточняет, что происшествие произошло около 11 утра на шоссе между Офрой и Бейт-Элем.

Нападающий вышел из машины, расстрелял молодых людей на автобусной остановке, а затем запрыгнул в автомобиль, где его ждал водитель. Злоумышленнику удалось скрыться.

Напомним, в Пакистане в результате теракта погибли 2 человека, еще 6 получили ранения. Взрыв произошел на праздновании, которое было организовано партией "О'сплоченный национальное движение" в крупнейшем городе страны - Карачи.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Пакистана в городе Хангу в результате взрыва погибли 25 человек, еще 35 получили ранения. Взрыв произошел у входа в мечеть на рыночной площади.

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