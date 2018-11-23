На северо-западе Пакистане в результате взрыва погибли 25 человек

Фото: место взрыва в Пакистане (shiapost.com)

Взрыв произошел возле входа в мечеть в городе Хангу

На северо-западе Пакистане в городе Хангу в результате взрыва погибли 25 человек, еще 35 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный телеканал Geo.tv.

Сообщается, что взрыв произошел возле входа в мечеть на рыночной площади. По предварительным данным, погибли не менее 25 человек, еще 35 получили ранения. Все пострадавшие направлены в больницы.

Также сообщается, что местные силы безопасности оцепили близлежащие районы, причина взрыва уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пакистане боевики пытались напасть на консульство Китая, однако правоохранители задержали их на пропускном пункте. В результате перестрелки погибли двое полицейских. Также сообщалось, что трех боевиков ликвидировали. В их автомобиле обнаружили взрывчатку, девять ручных гранат, автоматы Калашникова и боеприпасы. Предполагается, что они намеревались совершить теракт в визовом центре.

До этого Пакистане убили влиятельного местного религиозного деятеля Сами уль-Хака, которого называли "отцом Талибана".