ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Пакистане в результате теракта погибли 2 человека

Новости » Происшествия    09.12.2018 - 13:04
В Пакистане в результате теракта погибли 2 человека
Фото: военная полиция Пакистана (из открытых источников)

В результате взрыва 6 человек получили ранения

В Пакистане в результате теракта погибли 2 человека, еще 6 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Как сообщается, взрыв произошел на праздновании, которое было организовано партией "Объединенное национальное движение" в крупнейшем городе страны - Карачи.

По данным местных жителей, теракт совершил неизвестный на мотоцикле, который бросил в толпу ручную гранату.

Отмечается, что пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за совершенный теракт.

Напомним, ранее сообщалось, что на северо-западе Пакистана в городе Хангу в результате взрыва погибли 25 человек, еще 35 получили ранения. Взрыв произошел у входа в мечеть на рыночной площади.

Ранее РБК-Украина писало, что в Пакистане боевики пытались напасть на консульство Китая, однако правоохранители задержали их на пропускном пункте. В результате перестрелки погибли двое полицейских. Также сообщалось, что троих боевиков ликвидировали. В их автомобиле нашли взрывчатку, девять ручных гранат, автоматы Калашникова и боеприпасы. Предполагается, что они намеревались совершить теракт в визовом центре.

В Италии полиция задержала подозреваемого в подготовке теракта В Афганистане около мечети подорвался смертник, 26 погибших
Новости Украины ПакистанТеракт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь