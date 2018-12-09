Фото: военная полиция Пакистана (из открытых источников)

В результате взрыва 6 человек получили ранения

В Пакистане в результате теракта погибли 2 человека, еще 6 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Как сообщается, взрыв произошел на праздновании, которое было организовано партией "Объединенное национальное движение" в крупнейшем городе страны - Карачи.

По данным местных жителей, теракт совершил неизвестный на мотоцикле, который бросил в толпу ручную гранату.

Отмечается, что пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за совершенный теракт.

Напомним, ранее сообщалось, что на северо-западе Пакистана в городе Хангу в результате взрыва погибли 25 человек, еще 35 получили ранения. Взрыв произошел у входа в мечеть на рыночной площади.

Ранее РБК-Украина писало, что в Пакистане боевики пытались напасть на консульство Китая, однако правоохранители задержали их на пропускном пункте. В результате перестрелки погибли двое полицейских. Также сообщалось, что троих боевиков ликвидировали. В их автомобиле нашли взрывчатку, девять ручных гранат, автоматы Калашникова и боеприпасы. Предполагается, что они намеревались совершить теракт в визовом центре.