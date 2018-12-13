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В Ізраїлі у результаті теракту загинули двоє людей

Новини » Надзвичайні події    13.12.2018 - 15:42
В Ізраїлі у результаті теракту загинули двоє людей
Ілюстративне фото (israelinfo.co.il)

Зловмисник розстріляв людей на зупинці автобуса

У Ізраїлі в результаті теракту 13 грудня загинули двоє людей та ще одна людина отримала тяжкі поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Армії оборони Ізраїля у Twitter.

Як зазначається, стрілянину відкрив палестинець. Він здійснив напад на людей на зупинці автобуса. 

"Палестинець відкрив вогонь на зупинці автобуса, в результаті чого загинули 2 ізраїльтян, сильно постраждала одна людина та поранення отримали інші люди", - йдеться в повідомленні. 

Також зазначається, що правоохоронці розшукують терориста. 

В Ізраїлі у результаті теракту загинули двоє людей

Видання News.IsraelInfo уточнює, що подія сталася близько 11 ранку на шосе між Офрой і Бейт-Елем.

Нападник вийшов з машини, розстріляв молодих людей на автобусній зупинці, а потім застрибнув в автомобіль, де його ждав водій. Зловмиснику вдалося втекти. 

Нагадаємо, у Пакистані в результаті теракту загинули 2 людини, ще 6 отримали поранення. Вибух стався на святкуванні, яке було організоване партією "Об'єднаний національний рух" в найбільшому місті країни - Карачі.

Раніше повідомлялося, що на північному заході Пакистану в місті Хангу в результаті вибуху загинули 25 людей, ще 35 отримали поранення. Вибух стався біля входу до мечеті на ринковій площі.

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