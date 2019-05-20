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В Израиле в результате падения крана погибли четыре рабочие

Новости » Происшествия    20.05.2019 - 05:07
В Израиле в результате падения крана погибли четыре рабочие
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кран находился в процессе демонтажа

Четыре строители погибли в результате падения башенного крана на стройплощадке города Явне в центральной части Израиля Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Отмечается, что трое рабочих были убиты на земле частями подъемного крана, которые отвалились. Еще один при падении крана оказался заблокирован в нем на 30-метровой высоте. Кран находился в процессе демонтажа.

По данным израильских источников, заблокированного рабочего сумели спустить на землю, где медики пытались его реанимировать, но в итоге были вынуждены констатировать смерть.

Указывается, что на этом самом стройплощадке, где возводятся два жилых дома, в апреле погиб от удара током водитель грузовика.

Ранее сообщалось, что в М'янмі более 50 человек погибли в результате обрушения шахты по добыче нефрита. Под завалами оказались 54 работника двух горнодобывающих компаний, а также около 40 экскаваторов и грузовиков.

РБК-Украина писало, что в Николаеве на полигоне твердых бытовых отходов произошел обвал мусора, в результате чего погиб ребенок.

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