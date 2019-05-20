В Ізраїлі унаслідок падіння крана загинули чотири робітники

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кран перебував у процесі демонтажу

Чотири будівельники загинули внаслідок падіння баштового крана на будмайданчику міста Явне в центральній частині Ізраїлю Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Зазначається, що троє робітників були вбиті на землі частинами підйомного крана, які відвалилися. Ще один при падінні крана виявився заблокований у ньому на 30-метровій висоті. Кран перебував у процесі демонтажу.

За данними ізраїльських джерел, заблокованого робітника зуміли спустити на землю, де медики намагалися його реанімувати, але врешті були змушені констатувати смерть.

Указується, що на цьому самому будмайданчику, де зводяться два житлові будинки, у квітні загинув від удару струмом водій вантажівки.

Раніше повідомлялося, що у М'янмі понад 50 людей загинули в результаті обвалення шахти з видобутку нефриту. Під завалами опинилися 54 працівника двох гірничодобувних компаній, а також близько 40 екскаваторів і вантажівок.

РБК-Україна писало, що у Миколаєві на полігоні твердих побутових відходів стався обвал сміття, внаслідок чого загинула дитина.