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В Мьянме обрушилась нефритовая шахта, есть жертвы

Новости » Происшествия    23.04.2019 - 15:36
В Мьянме обрушилась нефритовая шахта, есть жертвы
Иллюстративное фото (azvision az)

Под завалами оказались более 50 человек без шансов выжить

В Мьянме более 50 человек погибли в результате обрушения шахты по добыче нефрита. Об этом сообщаети РБК-Украина со ссылкой на Reuters

По данным местных властей, под завалами оказались 54 работника двух горнодобывающих компаний, а также около 40 экскаваторов и грузовиков.

Во вторник Тин Со, депутат парламента, представлявший богатый нефритом район Хпакант в штате Качин на севере, сообщил, что три тела были извлечены из обломков.

"Они не выживут. Это невозможно, потому что они похоронены под грязью. Очень трудно найти тела", - сказала Тин Со.

Начальник пожарной бригады сказал, что во вторник после рассвета был проведен обыск, и спасательные работы продолжаются.

Отмечается, что смертельные оползни и другие несчастные случаи распространены в плохо регулируемых шахтах страны.

Ранее сообщалось, что в Грузии на угольной шахте в Ткибули в Имеретии произошел обвал, в результате которого погибли шестеро горняков.

РБК-Украина писало, что в результате атаки повстанцев группировки "Армия спасения рогинджа Аракана" на западе Мьянмы погибли 9 правоохранителей

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