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В Николеве из-за обвала мусора на свалке умер ребенок

Новости » Происшествия    01.05.2019 - 23:12
В Николеве из-за обвала мусора на свалке умер ребенок
Иллюстративное фото (Pexels)

Ребенок умер в больнице

В Николаеве на полигоне твердых бытовых отходов произошел обвал мусора вследствие чего погиб ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НикВести

Известно, что ребенку было девять лет и он был ромской национальности.

Спикер главного управления Национальной полиции Николаевской области Елена Бережная сообщила, что уже открыто уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

Фото: место происшествия (НикВести)

Издание отмечает, что обслуживанием полигона занимается коммунальное предприятие "Николаевкоммунтранс".

По имеющейся информации мальчик вместе с родителями рылся в мусоре на полигоне и произошел обвал. Он был доставлен в Николаевскую центральную районную больницу и там скончался.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области умер шестилетний ребенок. Причины смерти девочки официально до сих пор не установлены. По словам семьи, ребенка ударило током на металлических лестницах.

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