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В Израиле разрешили вакцинацию от COVID-19 детей от 5 до 11 лет в особых случаях

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство здравоохранения Израиля разрешило вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет в отдельных случаях. Среди них, угроза смерти ребенка при заражении новым штаммом COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Израиля.

В ведомстве проинформировали руководство больниц и фондов здравоохранения о возможности вакцинации детей от COVID-19 в возрасте от 5 до 11 лет в определенных случаях. Например, если заражение новым штаммом коронавируса может привести к тяжелой форме заболевания или даже смерти.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал всех жителей страны пройти полную вакцинацию от коронавируса и осудил отказ от прививок.

Отметим, в начале июня Израиль расширил кампанию вакцинации от коронавируса - прививку разрешили делать подросткам от 12 до 16 лет.

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ИзраильКоронавирусВакцинация