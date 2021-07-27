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В Ізраїлі дозволили вакцинацію від 19 дітей від 5 до 11 років в особливих випадках

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю дозволило вакцинувати від коронавірусу дітей у віці від 5 до 11 років в окремих випадках. Серед них, загроза смерті дитини при зараженні новим штамом COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ Ізраїлю.

У відомстві поінформували керівництво лікарень та фондів охорони здоров'я про можливість вакцинації дітей від COVID-19 у віці від 5 до 11 років у певних випадках. Наприклад, якщо зараження новим штамом коронавірусу може призвести до важкої форми захворювання або навіть смерті.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет закликав усіх жителів країни пройти повну вакцинацію від коронавірусу і засудив відмову від щеплень.

Зазначимо, на початку червня Ізраїль розширив кампанію вакцинації від коронавірусу - щеплення дозволили робити підліткам від 12 до 16 років.

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ІзраїльКоронавірусВакцинація