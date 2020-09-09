В Израиле рассказали, как COVID-19 повлиял на рост антисемитизма в мире

Фото: Йоэль Эдельштейн (delfi.lt)

В то же время, в Израиле уровень смертности от коронавируса один из самых низких в мире

Сovid-19 способствовал росту антисемитских настроений в мире подобно тому, как евреи назывались виновными в экономическом кризисе 2008 года.

Об этом заявил Йоэль Эдельштейн, министр здравоохранения Израиля, выступая на KJF 2020.

"В нашем мире есть всевозможные теории. Так что некоторые из них определенно посвящены еврейским врачам и тому подобное. Но я думаю, что жизнь - это парадокс. С одной стороны, да, это может способствовать антисемитизму, но, с другой стороны, есть много стран по всему миру, которые, я бы сказал, равняются на Израиль и ищут решения, ждут наши медицинские инновации и вакцину, которая появится. Так что, с одной стороны, определенно существуют все эти глупые теории о том, как евреи создают пандемии. С другой стороны, есть восхищение и признательность за то, что Израиль может сделать и делает в плане борьбы с Сovid-19", - сказал Эдельштейн.

В то же время, по его словам, в Израиле уровень смертности от коронавируса один из самых низких в мире.

Как писало РБК-Украина, с начала пандемии коронавирус унес жизни более 900 тысяч жителей планеты. Больше всего смертей - почти 194 тысячи - в США.

Ранее президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин в речи-открытии Kyiv Jewish Forum 2020 заявил, что Украина переживает возрождение своей еврейской общины.