Ложкин: мы являемся свидетелями возрождения еврейской жизни в Украине

Фото: Борис Ложкин (Kyiv Jewish Forum)

Ложкин отрыл второй Kyiv Jewish Forum

На момент обретения независимости в 1991 году в Украине оставалось очень мало евреев, процветал антисемитизм, и многие сомневались, что у еврейской жизни вообще есть будущее. Но в последние несколько лет мы являемся свидетелями настоящего возрождения еврейской жизни в Украине.

Об этом заявил президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, открывая Kyiv Jewish Forum 2020.

"Некоторые из вас могут задаться вопросом, почему Украина организовывает такое общемировое еврейское мероприятие. Ответ очень прост: на протяжении веков наша страна являлась одним из самых ярких и крупнейших центров еврейской жизни в мире, а украинские евреи расселились по всему земному шару", - сказал Ложкин.

По его словам, евреям Украины пришлось пережить много страшных испытаний – тысячи погромов, Голодомор и Холокост, вслед за которыми пришла советская антисемитская политика в отношении тех, кто еще не был истреблен.

Он также напомнил, что именно в Украине зародилось и развивалось движение хасидов, родом из Украины происходят семьи таких величайших представителей еврейского мира, как Голда Меир, Серж Генсбур, Боб Дилан, Дастин Хоффман, Исаак Стерн, Стивен Спилберг, Зигмунд Фрейд и многие другие.

"Как предотвратить антисемитизм и бороться с ним? Какое будущее у американо-израильских отношений? Каким должно быть будущее иудаизма? Как мы должны увековечить память жертв Холокоста? Это лишь часть вопросов, которые мы рассмотрим в ближайшие два дня", - сказал Ложкин.

Как писало РБК-Украина, Kyiv Jewish Forum 2020 проходит 8-9 сентября в режиме онлайн и организован Еврейской конфедерацией Украины в партнерстве с Jerusalem Post.