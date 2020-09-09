В Ізраїлі розповіли, як COVID-19 вплинув на зростання антисемітизму у світі

Фото: Йоель Едельштейн (delfi.lt)

Водночас, в Ізраїлі рівень смертності від коронавірусв один з найнижчих у світі

Covid-19 сприяв зростанню антисемітських настроїв у світі подібно до того, як євреї називалися винними в економічній кризі 2008 року.

Про це заявив Йоель Едельштейн, міністр охорони здоров'я Ізраїлю, виступаючи на KJF 2020.

"У нашому світі є різні теорії. Так що деякі з них безумовно присвячені єврейським лікарям тощо. Але я думаю, що життя - це парадокс. З одного боку, так, це може сприяти антисемітизму, але, з іншого боку, є багато країн по всьому світу, які, я б сказав, рівняються на Ізраїль і шукають рішення, чекають наші медичні інновації і вакцину, яка з'явиться. Так що, з одного боку, безперечно, існують всі ці дурні теорії про те, як євреї створюють пандемії. З іншого боку, є захоплення і вдячність за те, що Ізраїль може зробити і робить в плані боротьби з Сovid-19", - сказав Едельштейн.

Водночас, за його словами, в Ізраїлі рівень смертності від коронавірусу один з найнижчих у світі.

Як повідомляло РБК-Україна, з початку пандемії коронавірус забрав життя понад 900 тисяч жителів планети. Найбільше смертей - майже 194 тисячі - в США.

Раніше президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін в мові-відкриття Kyiv Jewish Forum 2020 заявив, що Україна переживає відродження своєї єврейської громади.