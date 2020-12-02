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Парламент Израиля в предварительном чтении поддержал свой роспуск

Израиль, Среда 02 декабря 2020 22:26
Парламент Израиля в предварительном чтении поддержал свой роспуск
Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Кнессет Израиля 23-го созыва оказался под угрозой досрочного роспуска. В среду, 2 декабря, израильские парламентарии в предварительном чтении одобрили соответствующий законопроект.

Об этом сообщает израильское агентство Newsru.

Документ о роспуске израильского парламента поддержал 61 депутат, а против выступили - 54. В частности, инициативу роспуска парламента поддержали министры и депутаты блока "Кахоль Лаван" и министр обороны Бени Ганц, который является главой этого блока.

После утверждения в предварительном чтении документ передадут на рассмотрение в комиссию Кнессета по вопросам законодательства.

На решение парламента уже отреагировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который призвал блок Ганца перестать добиваться роспуска Кнессета.

"Если "Кахоль Лаван" перестанет добиваться роспуска Кнессета, то будет единство, но его не может быть пока "Кахоль Лаван" действует как правительство внутри правительства. Оппозиция внутри коалиции, "коапозиция" - это израильское изобретение", - подчеркнул Нетаньяху.

Он добавил, что лидеры блока "Кахоль Лаван" подталкивают страну к новым выборам из личных намерений.

Напомним, в марте в Израиле состоялись третьи за год парламентские выборы, которые стали последними. Дважды израильскому парламенту не удавалось сформировать правительство.

Как писало РБК-Украина, после долгих переговоров новое правительство Израиля было сформировано в середине мая. Коалиционное соглашение предусматривало ротацию правительств, которые должны были возглавлять Нетаньяху и Ганц.

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