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ЦИК Израиля утвердил результаты парламентских выборов

Новости » В мире     10.03.2020 - 19:42
ЦИК Израиля утвердил результаты парламентских выборов
Фото: выборы в Израиле (twitter.com/xdolphinhandx)

У Нетаньяху нет достаточного количества голосов для формирования правительства

Центральная избирательная комиссия Израиля утвердила итоговые результаты парламентских выборов. Об этом сообщает The Times of Israel.

Согласно результатам израильского ЦИК, большинство голосов получила партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Партия получит 36 из 120 кресел в Кнессете (парламент Израиля). Второе место заняла партия "Кахоль-Лаван" главного конкурента Нетаньяху Бени Ганца - 33 мандата.

Соратники премьера Израиля партии ШАС, "Объединенный иудаизм Торы", а также блок правых партий "Ямина" получили 9, 7 и 6 депутатских кресел соответственно. Также места в парламенте получили арабский "Объединенный список" - 15 мандатов, партия "Наш дом - Израиль" (НДИ) - 7, и "Авод-Гешер" - 7.

Таким образом Нетаньяху не смог получить большинство голосов в парламенте для формирования правительства. В случае если Бени Ганцу удастся получить поддержку нейтральных партий, он получит право на формирование Кабинета министров.

Напомним, 2 марта в Израиле прошли третьи за год парламентские выборы. По итогам двух предыдущих выборов ни Нетаньяху, ни Ганцу не удавалось набрать достаточное количество голосов для формирования Кабмина.

Ранее РБК-Украина писало, что партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху требовала пересчета голосов на парламентских выборах.

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