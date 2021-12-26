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В Израиле птичий грипп сразил диких журавлей и фермы: сотни тысяч птиц уничтожат

Автор: Наталья Скороход

В Израиле смертельный вирус птичьего гриппа H5N1 сразил диких журавлей, а затем и фермы с птицей. В результате в стране придется уничтожить сотни тысяч птиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

По данным Министерства сельского хозяйства, каждый пятый дикий журавль, живущий в Израиле или мигрирующий через него, был инфицирован вирусом птичьего гриппа.

В министерстве также заявили, что обеспокоены возможностью заражения людей вирусом через курятники, прилегающие к домам в мошаве.

Напомним, что птичий грипп также обнаружили в Южной Корее. Там заразились 10 тысяч уток.

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