В Ізраїлі пташиний грип згубив диких журавлів і ферми: сотні тисяч птахів знищать

В Ізраїлі смертельний вірус пташиного грипу H5N1 згубив диких журавлів, а потім і ферми з птахами. В результаті в країні доведеться знищити сотні тисяч птахів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
За даними Міністерства сільського господарства, кожен п'ятий дикий журавель, що живе в Ізраїлі або мігруючий через нього, був інфікований вірусом пташиного грипу.
У міністерстві також заявили, що стурбовані можливістю зараження людей вірусом через курники, прилеглі до будинків в мошаві.
Нагадаємо, що пташиний грип також виявили в Південній Кореї. Там заразилися 10 тисяч качок.