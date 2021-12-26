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В Ізраїлі пташиний грип згубив диких журавлів і ферми: сотні тисяч птахів знищать

Автор: Наталья Скороход

В Ізраїлі смертельний вірус пташиного грипу H5N1 згубив диких журавлів, а потім і ферми з птахами. В результаті в країні доведеться знищити сотні тисяч птахів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

За даними Міністерства сільського господарства, кожен п'ятий дикий журавель, що живе в Ізраїлі або мігруючий через нього, був інфікований вірусом пташиного грипу.

У міністерстві також заявили, що стурбовані можливістю зараження людей вірусом через курники, прилеглі до будинків в мошаві.

Нагадаємо, що пташиний грип також виявили в Південній Кореї. Там заразилися 10 тисяч качок.

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